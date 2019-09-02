رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأثنين في جميع البطولات 2-9-2019.. أبرزها بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين في جميع البطولات 2-9-2019.. أبرزها بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام عدد قليل من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 2-9-2019، ويأتي أبرزها مباراة بيراميدز وبتروجيت، في إطار نصف نهائي كأس مصر، حيث يصطدم الفائز منهما بنظيره الزمالك في المباراة النهاية، بعد تغلب الأخير بصعوبة على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، التي حسمها الفارس الأبيض في الشوط الإضافي الأول.

وفي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالدوري التونسي، يحل اتحاد بن قردان ضيفًا ثقيلاً على النجم الرياضي بالمتلوي.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر “الدور نصف النهائي”

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بيراميدز x بتروجيت، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي “الجولة الأولى”

النجم الرياضي بالمتلوي x اتحاد بن قردان، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري “الجولة الثانية”

اتحاد الحراش x أمل الأربعاء، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.