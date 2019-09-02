شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى ينهى اتفاقه مع سموحة لضم السيد فريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اتفاقهم بشكل نهائى مع السيد فريد مدافع سموحه من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم دفاعات زعيم الثغر بناء على رغبة من طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد الذى رحب بالتعاقد مع اللاعب نظرا للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها فى الدورى المصرى .

كان السيد فريد قد دخل فى ازمة كبرى مع الجهاز الفنى لسموحه بقيادة حسام حسن الذى اوصى برحيل اللاعب ، وهو ما أدى بالأخير إلى كتابة طلب رسمى يطلب فيه الرحيل عن النادى السكندرى خاصة بعدما خصم منه إبراهيم حسن مدير الكرة بسموحه 25 % من قيمة عقده فى الموسم الجديد وهو ما رفضه اللاعب جملة وتفصيلا .

ورغم قيد اللاعب فى القائمة الاولى لسموحه فى سجلات اتحاد الكرة إلا أن المقربين داخل نادى سموحه اكدوا أن أيام السيد فريد أصبحت معدودة داخل النادى بعدما اخرجه حسام حسن من حساباته بالإضافة للإصابة التى ضربته نهاية الموسم الماضى ، وعلم "اليوم السابع" أن السيد فريد حصل على جزء من المقابل المادى من مسئولى الإتحاد وينتظر فقط الموقف النهائى لسموحه لمعرفة مصيره للإعلان بشكل رسمى عن الإنتقال للقلعة الخضراء فى ظل ترحيبه الشديد بالعودة من جديد للإتحاد .