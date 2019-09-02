رياضة | موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ليفانتي والقنوات الناقلة لها

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ليفانتي، في الجولة القادمة، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، بعد سقوطه في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام فياريال بالجولة الماضية، ونعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد القادمة والقنوات الناقلة لها.



موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ليفانتي

نقدم لكم موعد مباراة ريال مدريد القادمة لمشاهدتها يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، عندما تنطلق في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة أمام ليفانتي

وسيتم إذاعة مباراة ريال مدريد القادمة أمام ليفانتي حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، كما يمكنكم متابعتها أيضًا عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية. Advertisements

هدف كلا الفريقين من مباراة ريال مدريد القادمة أمام ليفانتي

يسعى نادي ريال مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات مجددًا في بطولة الدوري الإسباني، والتي توقفت في الجولة الثالثة بعد التعادل المخيب لآمال جماهيره بهدفين لمثلهما أمام فياريال، بينما يتطلع ليفانتي لمواصلة انتصاراته بالليجا بتحقيق الفوز الثالث على التوالي. نتائج أول 3 جولات قبل انطلاق مباراة ريال مدريد القادمة أمام ليفانتي

سقط نادي ليفانتي في فخ الخسارة في مستهل مشواره ببطولة الدوري أمام ديبورتيفو ألافيس، بهدف نظيف، وتمكن من استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الثانية على حساب ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وواصل نتائجه الإيجابية في البطولة بتحقيق الفوز الثاني أمام بلد الوليد بهدفين دون رد، ضمن إطار الجولة الثالثة.

بينما استهل ريال مدريد مشواره في بطولة الليجا بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي في الجولتين الثانية والثالثة أمام كلاً من بلد الوليد وفياريال بنتيجة 1/1، و2/2 على الترتيب.