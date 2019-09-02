رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا والقنوات الناقلة لها

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره فالنسيا، في الجولة القادمة، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، بعد سقوطه المفاجئ في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا بالجولة الماضية، ونعرض لكم موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا

نقدم لكم موعد مباراة برشلونة القادمة لمشاهدتها يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، عندما تنطلق في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا

وسيتم إذاعة مباراة برشلونة وفالنسيا حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب “الكامب نو”، كما يمكنكم متابعتها أيضًا عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية.

هدف كلا الفريقين من مباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا

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يسعى نادي برشلونة لاستعادة نغمة الانتصارات مجددًا في بطولة الدوري الإسباني، والتي توقفت في الجولة الثالثة بعد التعادل المخيب بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا.

بينما يتطلع فالنسيا لمواصلة انتصاراته بالليجا والتي بدأها في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا بهدفين دون رد، حيث سقط الفريق في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الأولى، وتلقى الخسارة الأولى له بالليجا في الجولة الثانية أمام سيلتا فيجو.

نتائج أول 3 جولات قبل انطلاق مباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا

تعرض نادي برشلونة لهزيمة مفاجأة في مستهل مشواره ببطولة الدوري أمام أتلتيك بيلباو، بهدف قاتل من أدوريز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وتمكن من استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الثانية بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانيةـ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا في الجولة الثالثة.

بينما استهل فالنسيا مشواره في بطولة الليجا بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام ريال سوسيداد، قبل أن يسقط خارج قواعده في الجولة الثانية أمام سيلتا فيجو بهدف نظيف، قبل أن يتمكن من تحقيق فوزه الأول بهدفين دون رد أمام ريال مايوركا.

نتيجة أخر مواجهة جمعت بين الفريقين قبل انطلاق مباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا

نجح فالنسيا في تحقيق الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن إطار نهائي كأس ملك إسبانيا، ليحقق اللقب على حساب النادي الكتالوني في مفاجأة من العيار الثقيل.