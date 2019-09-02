رياضة | بعد مبارايات الاسبوع الثالث.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مبارايات الاسبوع الثالث.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي إتليتكو مدريد في الحفاظ على صدارته لبطولة الدوري الإسباني، وذلك بعدما نجح النادي المدريدي في حصد العلامة الكاملة، وجمع 9 نقاط من 3 مباريات، لينفرد بقمة المسابقة منذ البداية وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني، ومفاجآة البطولة حتى الآن، نادي إتليتك بلباو، والذي جمع 7 نقاط بعد مرور ثلاث جولات.

في المركز الثالث جاء نادي إشبيلية، والذي يملك في رصيده 7 نقاط كذلك بعدما حقق فوزين وتعادل وحيد، ولكن فارق الأهداف جعل إتليتك بلباو في المركز الثاني وإشبيلية في المركز الثالث قبل نادي ليفانتي، والذي حصد 6 نقاط حتى الآن ليصبح ضمن المربع الذهبي وبالتحديد في المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.

ريال مدريد تحصل على المركز الخامس بعد مرور 3 جولات من بطولة الدوري الإسباني، حيث جمع فريق زين الدين زيدان 5 نقاط فقط بعدما فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين، ولكن المفاجأة الحقيقة كانت في ترتيب برشلونة والذي تحصل على 4 نقاط بعد نهاية الأسبوع الثالث.

وجاء ترتيب الفرق في الدوري الإسباني على النحو التالي

1- إتليكو مدريد 9 نقاط

2- إتليتك بلباو 7 نقاط

3 - إشبيلية 7 نقاط

4- ليفانتي 6 نقاط

5- ريال مدريد 5 نقاط

6- أوساسونا 5 نقاط

7- الأفيس 5 نقاط

8- برشلونة 4 نقاط

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9- غرناطة 4 نقاط

10- فالنسيا 4 نقاط

11- سيلتا فيجو 4 نقاط

12- بلد الوليد 4 نقاط

13- ريال سوسيداد 4 نقاط

14- مايوركا 3 نقاط

15- ريال بيتيس 3 نقاط

16- فياريال: نقطتين

17- خيتافي:نقطتين

18- إيبار: نقطة واحدة

19- إسبانيول: نقطة واحدة

20- ليغانيز: صفر نقطة.