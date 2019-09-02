شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول «فايلر» إلى مطار القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، إلى مصر في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، حسب صور نشرتها الصفحة الرسمية للنادي يظهر فيها بمطار القاهرة الدولي.
وظهر «فايلر» برفقة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول، ومن المقرر أن يظهر المدير الفني الجديد في مؤتمر صحفي الإثنين للإعلان عن تفاصيل التعاقد.
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