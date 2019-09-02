كلاسيكو الأرجنتين بين ريفر بليت وبوكا جونيورز ينتهي سلبيًا

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كلاسيكو الأرجنتين بين ريفر بليت وبوكا جونيورز ينتهي سلبيا

الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

حسم التعادل السلبى، كلاسيكو الكرة الأرجنتينية، الذى جمع ريفر بليت مع ضيفه فريق بوكا جونيورز، مساء الأحد، على ملعب "المونيمونتال"، فى قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأرجنتيني.



فشل نجوم ريفر بليت وبوكا جونيورز، فى هز الشباك طوال الـ90 دقيقة، حيث شهدت المباراة توترا كبيرا بين الفريقين، والذى تمثل فى حصل الفريقين على 10 بطاقات صفراء، بواقع 3 من جانب الريفر و 7 للاعبو البوكا.

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بهذه النتيجة رفع بوكا جونيورز رصيده للنقطة 11 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الأرجنتيني، الذى يتصدره سان لورينزو برصيد 13 نقطة، بينما رفع ريفر بليت رصيده للنقطة 8 فى المركز العاشر.

جدير بالذكر أن الفريقين سوف يتقابلا فى نصف نهائي كأس الليبرتادوريس، حيث ستقام مباراة الذهاب فى الأول من شهر أكتوبر المقبل، بينما لقاء الإياب سيقام يوم 22 من نفس الشهر.