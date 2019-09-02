شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يستعد لخوض ثاني مبارياته الودية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، لخوض ثاني مبارياته الودية اليوم الاثنين بمعسكر ذئاب الجبل المقام حالياً في كرواتيا، بعدما خاض الفريق مباراة ودية أمام القادسية الكويتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين وذلك أمس السبت.

ويواجه المقاولون فريق سلوفاكي في إطار استعداداته للموسم الجديد، على أن تقام المباراة الأخيرة للمقاولون في ختام المعسكر الأربعاء المقبل.

وكان المقاولون العرب قد خاض معسكرين قبل السفر إلى كرواتيا، وكان المعسكر الأول في الاسكندرية قبل مباراة الأهلي في ختام الدوري الموسم الماضي، ثم معسكر ثاني في الجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل.