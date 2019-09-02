شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى راحة 48 ساعة بعد الخروج من الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل لاعبو الإتحاد السكندرى على راحة لمدة 48 ساعة بعد المباراة التى أداها الفريق بالأمس أمام الزمالك فى الدور قبل النهائى لكأس مصر . وقد طالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى اللاعبين بغلق ملف الكأس تماما والعودة فى التفكير فى بداية الدورى ومباراة العربى الكويتى فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية . كان الإتحاد السكندرى قد حقق فوزا مهما على العربى الكويتى فى مباراة الذهاب بالكويت بهدف مقابل للاشئ أحرزه خالد قمر من ضربة جزاء ويامل الجهاز الفنى لحسم تذكرة الصعود بالإسكندرية .

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