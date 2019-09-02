شكرا لقرائتكم الأهلى يقدم السويسري رينيه فايلر فى مؤتمرًا صحفيًا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر اليوم ،الإثنين ،لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وكذلك تقديم الجهاز المعاون الذى يضم ، كلاً من: رينيه فايلر مديرًا فنيًا وديفيد سيسا المدرب العام وتوماس بينيلي مخطط أحمال الفريق وميشيل مدرب حراس المرمى وسامي قمصان مدرب مساعد ويستمر سيد عبدالحفيظ في موقعه مديرًا للكرة.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب السويسري رينيه فايلر بجانب المترجم الجديد المرشح للعمل ضمن للجهاز الفني الحديد والذى سيكون عمرو محب بنسبة كبيرة بعدما أدى عله بكفاءة عالية خلل تجربته مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني الأسبق للفريق.