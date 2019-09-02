مرتضي منصور يسخر من فايلر مدرب الاهلي :اتعرض ع الزمالك بمليون دولار وجابوه بضعف التمن

الموجز

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه رفض التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي أعلن الأهلي عن توليه مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي.

وتابع " منصور " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الزمالك اليوم " والمذاع علي فضائية «الحدث اليوم»،: نادي الزمالك اختلف على المبلغ المالي بينه وبين السويسري رينيه فايلر، حيث طلب الأخير تقاضي مبلغ مليون دولار، ولكن نادي الزمالك رفض ذلك،

Advertisements

في حين أن نادي الأهلي تعاقد مع السويسري رينيه فايلر بعد ذلك مقابل 2 مليون يورو، مما يعد إهدارا للمال العام.