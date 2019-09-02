ريفر بليت يتعادل مجددا مع بوكا جونيورز في الـ"مونيمونتال"

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس آيرس- (د ب أ):

سقط ريفر بليت في فخ التعادل السلبي مع بوكا جونيورز، مساء الأحد، في ختام مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وأهدر ريفر بليت فرصة تحقيق الفوز على ملعبه في مواجهة بوكا جونيورز بالدوري الأرجنتيني مجددا حيث كان آخر فوز للفريق على بوكا جونيورز في استاد "مونيمونتال" بالدوري في نوفمبر 2010 .

وكان التعادل بينهما مساء الأحد هو الرابع مقابل أربع هزائم في آخر ثماني مباريات بينهما في الدوري الأرجنتيني على استاد "مونيمونتال".

ورفع ريفر بليت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر مقابل 11 نقطة لبوكا جونيورز في المركز الثاني.​