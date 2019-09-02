بالصور- وصول رينيه فايلر إلى القاهرة لتسلم مهمته مع الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
وصل في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي تعاقد معه الأهلي لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل وذلك لتسلم مهام عمله بشكل رسمي.
ووصل فايلر رفقة عضو مجلس إدارة الأهلي خالد مرتجي، ومدير التعاقدات في النادي، وكان في انتظارهم سمير عدلي المدير الإداري في النادي.
ويقوم النادي الأهلي بتقديم المدير الفني الجديد للفريق أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بالنادي.
وكان الجهاز الفني المعاون للمدرب السويسري الذي يتكون من 3 أفراد قد سبقه إلى القاهرة، فيما تأخر المدرب بسبب أمور تتعلق بالطيران.
ووقع فايلر مع النادي الأهلي عقدًا لمدة عامين لتدريب الفريق حتى صيف 2021.
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