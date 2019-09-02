تصريحات الأحد| النقاز يوضح حقيقة رحيله.. ومدير التعاقدات بالأهلي يوجه رسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 1 سبتمبر 2019.

طلعت يوسف: 3 أسباب للخسارة أمام الزمالك بنصف نهائي الكأس

أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، أن فريقه خاض مباراة الزمالك في نصف نهائي الكأس، بظروف غير طبيعية، وغير مريحة.

رانيا علواني: أرفض الإساءات الممنهجة.. وأقدر حرص جماهير الأهلي

أصدرت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، تعليقًا على أزمتها الأخيرة مع جماهير القلعة الحمراء.

مدير التعاقدات بالأهلي يوجه رسالة للجماهير بشأن فايلر

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أنه يساند اختيار لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل، مشيرًا إلى أن دعم جمهور القلعة الحمراء سيكون من أهم أسباب نجاح المدير الفني السويسري الجديد رينيه فايلر.

المصري يعلق على إمكانية تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

قال عضو مجلس إدارة النادي المصري طارق هاشم، أن الفريق لن يكون عائقاً أمام إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي، في حال وقع الاختيار عليه ليكون المدير الفني للمنتخب الوطني.

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قائد ليفربول يوضح.. ماذا حدث داخل غرفة الملابس عقب "غضب" ماني؟

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي إن ما حدث من زميله ساديو ماني خلال مباراة الريدز وبيرنلي تم نسيانه سريعًا، لافتًا إلى أن السنغالي كان يضحك ويمزح في غرفة خلع الملابس.

طارق السيد يتحدث عن محاولات الأهلي لضمه.. وكيف أغراه جوزيه؟

أكد طارق السيد قائد نادي الزمالك الأسبق أن الأهلي دخل في مفاوضات معه 3 مرات مسبقة، لافتًا إلى أن مانويل وجوزيه حاول إغرائه باللعب في كأس العالم للأندية.

خالد مرتجي: دعم "شعب الأهلي" هو سبب انتصاراته

وجه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكد أن النادي ملكا لجماهيره، وهو السبب الرئيسي في انتصاراته.

مرتضى منصور: أين النائب العام من مدرب الأهلي؟

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه رفض التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي أعلن الأهلي عن توليه مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي.

النقاز يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك

أكد التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك، أنه لا صحة لما يتردد عن رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بسبب خلافات مع إدارة ناديه.