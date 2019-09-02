النقاز يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك، أنه لا صحة لما يتردد عن رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بسبب خلافات مع إدارة ناديه.

وأشار النقاز في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه لا يركز إلا في الملعب والمباريات فقط، لافتًا إلى أنه لا يلتفت لما وصفه بـ"الشائعات".

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وقال اللاعب التونسي: "لا خلافات مع إدارة الزمالك، والحديث عن رحيلي لا أساس له من الصحة".

واختتم: "أركز مع الملعب مع الزمالك من أجل تحقيق الانتصارات ولا ألتفت للشائعات".

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية كانت قد تطرقت إلى وجود رغبة لدى النقاز للرحيل عن الزمالك، في ظل ما وصفته بالخلافات مع إدارة النادي.