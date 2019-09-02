مرتضى منصور: أين النائب العام من مدرب الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه رفض التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي أعلن الأهلي عن توليه مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي.
وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن ناديه رفض فايلر الذي طلب الحصول على مليون دولار في الموسم، في الوقت الذي تعاقد معه الأهلي مقابل أكثر من ضعف المبلغ.
وقال رئيس القلعة البيضاء: "هذا هو الفارق بيني وبين الخطيب، اليوم جماهير الزمالك قامت بسب الأهلي وقمت بإسكاتهم، بعكس ما يحدث معنا".
واختتم: "مدرب الأهلي الجديد طلب من الزمالك مليون دولار في الموسم الواحد، والآن تعاقدوا معه مقابل مليوني يورو، وهذا بلاغ للنائب العام".
الجدير بالذكر أن الأهلي أعلن عن تعاقده مع فايلر بشكل رسمي لخلافة مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق والذي تمت إقالته مؤخرًا.
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