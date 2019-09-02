إنتر ميلان يعود بفوز ثمين من أرض كالياري

عاد إنتر ميلان بفوز ثمين 2-1 من أرض مضيفه كالياري، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر في الدقيقة 27، وعادل جواو بيدرو النتيجة لكالياري في الدقيقة 50، قبل أن يخطف البلجيكي روميلو لوكاكو الفوز لإنتر في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، فيما بقي كالياري في المركز الثامن عشر بلا نقاط.

بدوره بقي تورينو مشاركاً لإنتر ويوفنتوس في الصدارة بـ 6 نقاط بفوزه المثير 3-2 على مضيفه أتالانتا الذي تجمّد رصيده عند 3 نقاط في المركز التاسع.

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سجل كيفن بونيفازي (24) وأليكس بيرينغير (57) وأرماندو إيزو (66) ثلاثية تورينو، فيما سجل الكولومبي دوفان زاباتا ثنائية أتاتلانتا في الدقيقتين 38 و54.

بدوره عاد فيرونا بفوز صعب 1-صفر من أرض الصاعد ليتشي ليرتقي إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن بولونيا الرابع، فيما بقي ليتشي في المركز التاسع عشر بلا نقاط.

وفي مباريات أخرى، حسم جنوى السابع مواجهته مع فيورنتينا السادس عشر 2-1، واكتسح ساسوولو الحادي عشر ضيفه سمبدوريا الأخير 4-1، وفاز بارما الثامن على مضيفه أودينيزي العاشر 3-1.