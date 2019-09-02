أمير مرتضى منصور: نتعامل مع النقاز بشكل احترافي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، الأنباء التي ترددت حول رغبة حمدي النقاز في الرحيل.
قال أمير في تصريحاته عبر برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث إن الزمالك يعامل جميع اللاعبينبشكل احترافي وخاصة الأجانب في الفريق، فلم يعانوا من أي مشكلة طوال فترة تواجدهم بالفريق. تابع: "نتعامل مع النقاز بشكل احترافي، واللاعب أكد ذلك في تصريحات سابقة، النادي يسير في الطريق الصحيح بنظام خاص يُطبق على الكبير والصغير، واعتدنا مع كل نجاح على فبركة الأخبار" واختتم: "الوصول إلى نهائي كأس مصر ليس إنجازا، نعم قدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد ولكننا نسعى لحصد اللقب وهذا هو الأهم فالمحطة الأخيرة هي الأصعب دائما"
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