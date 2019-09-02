حمدي النقاز: مستمر مع الزمالك ولا يشغلني الشائعات

وجه التونسي حمدى النقاز ، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التهئنة للادارة والجماهير البيضاء على التأهل للمباراة النهائية لبطولة كاس مصر ، مشيرا باننا هدفنا التتويج باللقب . باننا هدفنا التتويج باللقب . وأشار حمدى النقاز ، بأنه يشعر بالارتياح داخل الزمالك وأنه مستمر مع الفريق ولا يشغل بالي بالشائعات والأكاذيب ، وانه لا توجد أى خلافات أو مشاكل له وكل تركيزه مع زملائه للفوز بالبطولات والالقاب . بالي بالشائعات والأكاذيب ، وانه لا توجد أى خلافات أو مشاكل له وكل تركيزه مع زملائه للفوز بالبطولات والالقاب . وأضاف النقاز ، بان الزمالك يمنلك حاليا جهاز فنى على مستوى مميز وجهاز فنى محترم للغاية

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