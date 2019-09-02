مرتضى منصور يكشف حقيقة هروب النقاز من صفوف الزمالك



أكد مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، بانه مندهش للغاية من الشائعات والاقاويل الخاصة برغبة التونسي حمدي النقاز ، الظهير الايمن للفريق في الهروب ، مشيرا بأن

هناك حملات مغرضة وممنهجة ضد القلعة البيضاء ، خصوصا بعد التأهل للدور النهائي لبطولة كاس مصر .

وأشار رئيس الزمالك ، بان كل ما يتردد حول رحيل حمدي النقاز كلام تافه وشائعات مغرضة ولا اساس لها من الصحة على الإطلاق ، واللاعب مستمر مع الفريق ، وسوف يتم التصدي لتلك الشائعات والاكاذيب المغرضة ضد نجوم القلعة البيضاء