ميسي يُحادث بارتوميو بخصوص “صفقة نيمار”

أكد الصحفي الإسباني الشهير، كريستوبال سُوريا، خلال مُروره في برنامج “الشيرينغيتو”، أن قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي قد أبدى رضاه على المجهودات التي قامت بها إدارة النادي ورئيسه بارتوميو في ملف “عودة نيمار” إلى صفوف الفريق.
وأشار الصحفي ذاته، إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ رئيسه بارتوميو أنه غير غاضب ولا يَلوم إدارة النادي في فشل عملية عودة نيمار إلى الكامب نو.
ويُعتبر موضوع عودة نيمار ذا أهمية بالغة لدى رفيقه السابق ليونيل ميسي، إذ أجمعت التقارير الإعلامية الإسبانية على أن القائد ميسي كان قد أبلغ رئيسه بارتوميو بضرورة جلب نيمار إلى الكامب نو من جديد.
وقَام النادي الكاتالوني بمجموعة من المُحاولات لإعادة نيمار إلى الكامب نو، لكنها باءت بالفشل بعد تعنت إدارة النادي الباريسي.
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