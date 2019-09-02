ريال مدريد يواصل نزيف النقاط بتعادل ضد فياريال



حسم التعادل الإيجابي مواجهة ريال مدريد وفياريال، بنتيجة (2-2) ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "لا سيراميكا"، اليوم الأحد.



وسجل الأهداف لريال مدريد جاريث بيل في الدقائق 46 و86، بينما سجل لفياريال جيرارد مورينو ومويسيس جوميز في الدقائق 12 و74.



وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما يرفع فياريال رصيده إلى نقطتين في المركز 16.



وواصل الميرنجي نزيف النقاط، بالتعادل الثاني على التوالي، بعد السقوط في الفخ نفسه أمام بلد الوليد بالجولة الماضية.



واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان، على طريقة لعب (4-4-2) لأول مرة هذا الموسم، بوجود الثنائي الهجومي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش، أمام رباعي الوسط بيل، كروس، كاسيميرو، وفاسكيز، وفي الدفاع فيرلاند ميندي، راموس، فاران، وكارفاخال.



وعلى الجانب الآخر، اعتمد خافيير كاييخا المدير الفني لفياريال على طريقة (4-4-2)، بوجود أندريس فيرنانديز في حراسة المرمى، أمامه الرباعي جاسبار، ألبيول، توريس، وكوينتيلا، وفي الوسط شوكويزي، إيبورا، كازورلا وجوميز، وثنائي هجومي مورينو وإيكامبي.



افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 12، مستغلين خطأ كارثي من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس الذي فقد الكرة في وسط الملعب لتتحول إلى هجوم عكسي، وأسكن جيرارد مورينو الكرة في شباك تيبو كورتوا.



وحصل ريال مدريد على فرصة للتعادل، إذ احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها الويلزي جاريث بيل، لكن تسديدته مرت أعلى مرمى الحارس أندريس فيرنانديز في الدقيقة 21.



وحاول لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، تعديل النتيجة، حيث راوغ دفاعات فياريال قبل أن يُصوب على مرمى الخصم، لكن تصويبته مرت بجانب القائم الأيمن، في الدقيقة 25.



واستمرت محاولات الميرنجي لتسجيل التعادل، حيث أرسل لوكاس فاسكيز كرة عرضية من الجبهة اليمنى، استغلها البرازيلي كاسيميرو لكنها مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 31.



وواصل المد المدريدي محاولاته، ومن هجمة نموذجية بعدة تمريرات، أرسل الفرنسي كريم بنزيما الكرة إلى لوكاس فاسكيز والذي سدد في الشباك من الخارج في الدقيقة 35.



وعاد جيرارد مورينو صاحب هدف فياريال، في محاولة لمُضاعفة النتيجة لفريقه، بتسديدة من خارج المنطقة، لكن كورتوا أمسك بها بسهولة في الدقيقة 41.



وحرم القائم الأيمن للحارس أندريس فيرنانديز، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 44.



واقتنص جاريث بيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 46، حيث استقبل تمريرة عرضية من داني كارفاخال من الرواق الأيمن، وسدد في الشباك الخالية.



وفي الشوط الثاني، تألق حارس فياريال في التصدي لهجمة خطرة من الألماني توني كروس، الذي سدد لأول مرة، قبل أن ترتد له الكرة مرة أخرى ويتصدى لها أندريس فيرنانديز في المرتين ويحمي عرينه في الدقيقة 57.



وقرر زيدان الدفع بالكرواتي لوكا مودريتش بدلا من لوكا يوفيتش، لتتحول طريقة اللعب إلى (4-3-3) المُعتادة، ودعم الخط الهجومي بفينيسيوس جونيور بدلا من فاسكيز، سعيًا لمُضاعفة النتيجة.



ولأن الرياح لا تأتي بما تشتهي السفن، سجل مويسيس جوميز الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 74، حيث تلقى تمريرة من البديل خافيير أونتيفيروس في منطقة الجزاء.



وسريعًا نجح جاريث بيل في تسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولريال مدريد، في الدقيقة 86، حيث استقبل تمريرة من زميله لوكا مودريتش وتوغل وسدد على يسار الحارس فيرنانديز.



وتلقى بيل البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع، ليُشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه، مع نهاية المباراة بالتعادل 2-2.



المصدر: موقع كورة