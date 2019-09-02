خسارة أولى لرين تحرمه استعادة الصدارة من سان جرمان بالدوري الفرنسي

سقط رين على أرضه أمام نيس 1-2 وفشل في استعادة الصدارة من حامل اللقب باريس سان جرمان الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد.



وسمحت الخسارة الأولى لرين هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات في المراحل الثلاث الأولى، لنادي العاصمة بالاحتفاظ بالصدارة برصيد تسع نقاط، بفارق الأهداف عن كل من رين الثاني ونيس الثالث وأنجيه الرابع.



وكانت الفرصة سانحة أمام رين بطل كأس فرنسا في أيار/مايو الماضي في تحقيق فوزه الرابع تواليا منذ انطلاق الموسم لا سيما وأنه كان يلعب على أرضه وبين جمهوره، لكن نيس كان له رأي آخر، اذ واصل تشكيل عقدة لمضيفه الذي لم يتمكن من الفوز عليه في آخر تسع مباريات بينهما في الدوري المحلي (6 هزائم و3 تعادلات).



وتقدم أصحاب الأرض بهدف من نيران صديقة سجله غوتييه لوريس شقيق حارس مرمى منتخب فرنسا وتوتنهام هوغو في الدقيقة 25.



لكن نيس أدرك التعادل بواسطة ركلة جزاء انبرى لها بنجاح ويلان سيبريان (63) قبل ان يحسم راسين سولي النتيجة في الثواني القاتلة.



في المقابل، سقط ليل وصيف العام الماضي امام رينس صفر-2.



وكانت نقطة التحول في المباراة في مطلع الشوط الثاني بعد طرد لاعب ليل التركي يوسف يازجي لنيله البطاقة الصفراء الثانية في المباراة (53)، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.



واستعل رينس النقص العددي في صفوف منافسه فسجل له المالي موسى دومبيا (73 من ركلة جزاء) وريمي أودان (90)، في حين أضاف جوناثان بامبا ركلة جزاء للخاسر في الوقت بدل الضائع.



وحقق مرسيليا فوزه الثاني تواليا اثر تغلبه على سانت اتيان بهدف وحيد سجله مهاجمه الارجنتيني الجديد الوافد اليه من بوكا جونيورز في الدقيقة 33. وكان بينيديتو افتتح رصيده مع مرسيليا الاربعاء الماضي خلال مساهمته في فوز فريقه على نيس 2-1 في عقر دار الاخير.



واهدر موناكو الجريح مرة جديدة الفوز واكتفى بنقطة التعادل مع ستراسبورغ 2-2. تقدم فريق الامارة مرتين بواسطة مهاجمه الجزائري اسلام سليماني (11 و40)، لكن ستراسبورغ ادرك التعادل مرتين بواسطة كيني لالا (39 من ركلة جزاء) وادريان توماسون (84).



المصدر: فرانس برس