رياضة | سبورتنج لشبونة يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورتنج لشبونة يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح مارسيل كايزر المدير الرياضي لسبورتينج لشبونة إلى إمكانية رحيل برونو فيرنانديز نجم وسط الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفاد موقع جول العالمي بأن فيرنانديز يعتبر أحد أبرز الأسماء المُتداولة إعلاميا في سوق الانتقالات وارتبط اسمه في الآونة الأخيرة باحتمالية الإنضمام إلى ريال مدريد الذي يسعى بدوره لتعزيز قائمته باسم جديد في مركز وسط الملعب وصانع الألعاب.



وقال كايزر في تصريحات نقلها موقع جول العالمي: "يجب علينا الانتظار حتى يوم الإثنين، نأمل في استمراره معنا".



واختتم كايزر تصريحاته قائلاً : "العديد من الأشياء قد تحصل، نحن لسنا في وضعية تمكنا من اتخاذ القرار".

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وأكد الموقع العالمي أن ريال مدريد عاود اهتمامه بالتوقيع مع فيرنانديز وأن مسئولي الملكي عقدوا اجتماعا بوكيل أعمال اللاعب.



وكانت تقارير إذاعية إسبانية أكدت اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو قبل أن ينفي الملكي نفيًا قاطعًا توصله لاتفاق للتعاقد مع لاعب وسط سبورتينج لشبونة برونو فرنانديز خليفة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.



يُذكر أن فيرنانديز البالغ من العمر 24 عامًا كان قدم مستويات جيدة ومميزة في الموسم الماضي مكنته من المساهمة في إحراز 50 هدفا في 53 مباراة شارك بها مع سبورتينج لشبونة في مختلف المسابقات المحلية والقارية