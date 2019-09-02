رياضة | عاجل.. وصول مدرب الأهلي الجديد (فيديو)

وصل منذ قليل رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي القاهرة في السعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق

وكان في استقباله الكابتن سمير عدلي المدير الاداري للقلعة الحمراء بالإضافة الى تواجد وفد الأهلي الذي أنهى التعاقد معه .

ورافق السويسري رينيه فايلر وفد النادي الذي تواجد في أوروبا خلال الفترة الماضية والذي ضم المهندس خالد مرتجي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات