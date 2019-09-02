رياضة | عاجل.. وصول مدرب الأهلي الجديد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول مدرب الأهلي الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل منذ قليل رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي القاهرة في السعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق
وكان في استقباله الكابتن سمير عدلي المدير الاداري للقلعة الحمراء بالإضافة الى تواجد وفد الأهلي الذي أنهى التعاقد معه .
ورافق السويسري رينيه فايلر وفد النادي الذي تواجد في أوروبا خلال الفترة الماضية والذي ضم المهندس خالد مرتجي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات