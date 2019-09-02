رياضة | عاجل .. رينيه فايلر يصل إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي "صور"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. رينيه فايلر يصل إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة في السعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق
ورافق السويسري رينيه فايلر وفد النادي الذي تواجد في أوروبا خلال الفترة الماضية والذي صم المهندس خالد مرتجي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات وحرص سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول للذي كان في استقبال المدير الفني على إنهاء وتسهيل كافة إجراءات وصول السويسري رينيه فايلر ووفد الأهلي في مطار القاهرة.
ويعقد النادي، في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.
وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، والكابتن سامي قمصان مدربًا مساعدًا.