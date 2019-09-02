رياضة | عاجل .. رينيه فايلر يصل إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي "صور"

ويعقد النادي، في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، والكابتن سامي قمصان مدربًا مساعدًا.