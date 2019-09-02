رياضة | رد ناري من رئيس الزمالك على شائعات رحيل النقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من رئيس الزمالك على شائعات رحيل النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، بانه مندهش للغاية من الشائعات والاقاويل الخاصة برغبة التونسي حمدي النقاز ، الظهير الايمن للفريق في الهروب ، مشيرا بأن هناك حملات مغرضة وممنهجة ضد القلعة البيضاء ، خصوصا بعد التأهل للدور النهائي لبطولة كاس مصر .

وأشار رئيس الزمالك ، بان كل ما يتردد حول رحيل حمدي النقاز كلام تافه وشائعات مغرضة ولا اساس لها من الصحة على الإطلاق ، واللاعب مستمر مع الفريق ، وسوف يتم التصدي لتلك الشائعات والاكاذيب المغرضة ضد نجوم القلعة البيضاء.

وفي سياق مختلف كشف مرتضى منصور عن رسالة من شيكابالا أكد فيها اللاعب له قائلا: لن أخذلك لأنك راهنت عليا.

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وتابع مرتضى منصور ان شيكابالا يرد على من قال سابقا انه صفقة فاشلة أو جاء الزمالك للتكريم.

وتابع أن شيكابالا من أميز اللاعبين ومن أكثرهم التزاما فى فريق الكرة، ومن المساهمين فى الانتصارات الأخيرة.

وفاز الزمالك على الاتحاد بهدف لاشئ أحرزه مصطفى محمد من أسيست شيكابالا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الاسماعيلية.

وتأهل الزمالك الى نهائى كأس مصر، حيث يترقب الفائز من بيراميدز وبتروجيت من أجل ملاقاته فى المباراة النهائية