رياضة | النقاز: لا توجد أزمات ولا نفكر إلا في البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقاز: لا توجد أزمات ولا نفكر إلا في البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه التونسي حمدى النقاز ، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التهئنة للادارة والجماهير البيضاء على التأهل للمباراة النهائية لبطولة كاس مصر ، مشيرا باننا هدفنا التتويج باللقب .

وأشار حمدى النقاز ، بأنه يشعر بالارتياح داخل الزمالك وأنه مستمر مع الفريق ولا يشغل بال بالشائعات والأكاذيب ، وانه لا توجد أى خلافات أو مشاكل له وكل تركيزه مع زملائه للفوز بالبطولات والالقاب .

وأضاف النقاز ، بان الزمالك يمنلك حاليا لاعبين على مستوى مميز وجهاز فنى محترم للغاية