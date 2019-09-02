رياضة | تعرف على ترتيب الدوري الأرجنتيني 2019-2020 بعد تعادل بوكا جونيورز وريفربلايت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الدوري الأرجنتيني 2019-2020 بعد تعادل بوكا جونيورز وريفربلايت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نستعرض معاكم في موقع الخليج 365 الرياضي ترتيب الدوري الأرجنتيني لموسم 2019-2020، وذلك بعدما إنتهت مباراة قمة الدوري الأرجنتيني أو كلاسيكو الكراهية كما يحب البعض أن يسميه بين نادي بوكا جونيورز ونادي ريفربلايت، حيث سيطر التعادل السلبي على اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة، ليحصل كل فريق على نقطة لم تساعدهما كثيرًا في جدول ترتيب بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم لموسم 2019-2020.

وبعد مرور خمس جولات من بداية الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، نجح نادي سان لورينزو في أن يتصدر بطولة الدوري، وذلك بعدما جمع 13 نقطة من أصل 15 نقطة ممكنة، حيث فاز الفريق بـ4 مباريات وتعادل في مبارة واحدة فقط.

وفي المركز الثاني جاء نادي بوكا جونيورز، والذي رفع رصيده بعد تعادله مع ريفر بلايت إلى النقطة رقم 11، حيث فاز النادي صاحب الألوان الزرقاء والصفراء في 3 مباريات وتعادل في مباراتين، ليكون بذلك هو واحد من 4 فرق لم تتعرض للخسارة في بطولة الدوري الأرجنتيني حتى هذه اللحظة.

في المركز الثالث جاء فريق سي .اي تاليريس كوردوبا، والذي جمع 10 نقاط حتى هذه اللحظة، ليصبح بفارق الأهداف فقط عن أصحاب المركز الرابع والخامس ناديي لانوس و باتروناتو على الترتيب.

وجاء جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم لموسم 2019-2020 على النحو التالي:

1- سان لورينزو: 13 نقطة

2 - بوكا جونيورز: 11 نقطة

3- سي .اي تاليريس كوردوبا: 10 نقاط

4- لانوس: 10 نقاط

5- باتروناتو: 10 نقاط

6- نيولز أولد بويز: 9 نقاط

7- أرسنل ساراندي: 9 نقاط

8- روزاريو سنترال: 9 نقاط

9- ارجنتينوس جونيورز: 9 نقاط

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10-ريفر بلايت: 8 نقاط

11- فيليز سارسفيلد: 7 نقاط

12- اتلتيكو توكومان: 7 نقاط

13 - إستوديانتس لابلاتا: 6 نقاط

14 - إنديبندينتي : 6 نقاط

15- راسينغ كلوب: 6 نقاط

16- هوراكان: 5 نقاط

17- ألدوسيفي: 4 نقاط

18- بانفيلد: 4 نقاط

19-يونيون سانتا في: 4 نقاط

20- كولون: 4 نقاط

21- ديفينسا خوستيكا: 4 نقاط

22- سينترال كوردوبا: 3 نقاط

23- غودوي كروز: 3 نقاط

24- جيمناسيا لابلاتا: نقطة وحيدة