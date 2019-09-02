رياضة | السبب الحقيقي وراء تعثر صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبب الحقيقي وراء تعثر صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أسباب تعثر مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنتهي خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان قد وضع سعر للبرازيلي نيمار مبالغ فيه، ويعرف أن إدارة برشلونة مستحيل أن تتمكن من دفعه، وفقاً للميزانية الحالية للنادي الكتالوني.

وتعثرت عملية نقل نيمار إلى كامب نو بعد الاجتماع الأخير الذي جمع إداراتي باريس سان جيرمان وبرشلونة فقد طلب ناصر الخليفي مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى لاعبين من بينهم الكرواتي إيفان راكيتيش والفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي.

Advertisements

وأوضحت تقارير إسبانية أن نيمار سيبقى في صفوف باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد فقط على أن ينتقل إلى برشلونة خلال صيف 2022 حيث تستعد الإدارة الكتالونية لتقديم عرض مغري لضمه خلال الميركاتو الصيفي خلال العام المقبل.

وكان الفرنسي عثمان ديمبيلي جزءاً رئيسياً من فشل صفقة نيمار حيث رفض فكرة الرحيل عن صفوف البارسا هذا الصيف مفضلاً البقاء ومواصلة مشواره الكروي في "كامب نو".

كما أبدى الكرواتي راكيتيش عدم موافقته على الانتقال لباريس سان جيرمان وهو كان ضمن الأسماء التي تم طرحها للرحيل عن البارسا مع فيليب كوتينيو والذي انتقل لبايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

والجدير بالذكر أن نيمار انضم لصفوف باريس سان جيرمان خلال صيف عام 2017 قادماً من برشلونة وذلك بعدما تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي الدولي.