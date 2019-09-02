رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يكشف حقيقة تواصل الجبلاية مع التوأم لقيادة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يكشف حقيقة تواصل الجبلاية مع التوأم لقيادة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن حقيقة ترشيحهم لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعدما أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسم المدير الفنى لنادى سموحة الحالى حسام حسن ضمن المرشحين لقيادة الفراعنة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق والذى ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور ال 16والتى أقيمت فى مصر.

وقال مصدر مقرب من التوأم ل "الخليج 365 الرياضي" :" لم يتواصل أحد مع حسام حسن لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة ولم يتصل به أحد من اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، لم يحدث تواصل مطلقاً".