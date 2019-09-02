رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يكشف حقيقة تواصل الجبلاية مع التوأم لقيادة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يكشف حقيقة تواصل الجبلاية مع التوأم لقيادة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر مقرب من التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن حقيقة ترشيحهم لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعدما أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسم المدير الفنى لنادى سموحة الحالى حسام حسن ضمن المرشحين لقيادة الفراعنة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق والذى ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور ال 16والتى أقيمت فى مصر.
وقال مصدر مقرب من التوأم ل "الخليج 365 الرياضي" :" لم يتواصل أحد مع حسام حسن لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة ولم يتصل به أحد من اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، لم يحدث تواصل مطلقاً".
وأضاف :" حسام حسن وإبراهيم حسن خلال الفترة الحالية ينصب تركيزهم على الإستعداد جيداً لبطولة الدورى المصرى ليظهر نادى سموحة بشكل مختلف عن الفترة الماضية ".
وأعلن الجناينى عن ال 5 مرشحين وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.
وأكد رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة أن ليس هناك إستبعاد لأى مرشح من بين الخماسي حتى الأن وسيتم حسم الأمر فى أسرع وقت ممكن.
ويذكر أن حسام حسن هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر كلاعب ومن أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ الفراعنة وعن مسيرته التدريبية فقد بدأت منذ عام 2008 عندما قاد النادى المصري ثم تولى تدريب المصرية للإتصالات وقام بتدريب أيضاً نادى الإسماعيلي ثم العودة من جديد للنادى المصري ثم قاد مصر المقاصة ومنها لتجربة مع منتخب الأردن ثم العودة لنادى الزمالك ومنه للمصري ليقوده 3 سنوات منذ 2015 وحتى 2018 ثم قيادة نادى بيراميدز الموسم الماضي ومنه لنادى سموحة.