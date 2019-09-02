رياضة | سيد معوض يكشف عن رأيه في فايلر ولماذا عبدالله السعيد ليس له بديل؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد معوض يكشف عن رأيه في فايلر ولماذا عبدالله السعيد ليس له بديل؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لم يسعى لمنصبه داخل الفريق اثناء فترة تولي حسام البدري.‏

وقال سيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أسعى لمنصبي في الأهلي اثناء فترة حسام البدري، شرف لأي شخص أن يرتبط إسمه بالنادي، ‏لكن لا أظن أن إسمي تم طرحه في الجهازالفني الجديد".‏

وأكمل : "سعيد لكي أكون لاعبا بالأهلي، وضحيت بأشياء كثيرة من أجل ذلك، وكان شرفا لي التواجد في الفريق".‏

وأتم: "ضحيت بتركيا من الناحية المادية والإحتراف من أجل العودة للأهلى مرة أخرى، ودفعت من جيبي 250 ألف دولار لكي أنضم للفريق فكان هنا أزمة حينها وقلت سأدفع ويتخصم من عقدي".

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وعن رأيه في رحيل عبدالله السعيد من الأهلي: " بخصوص تصريحي ان عبد الله السعيد ملوش بديل كنت أقصد بأن من حوله لا ينافسه في هذا المركز، فلم يستطيع احد ان يعطي نفس الاداء".

" مدرب الاهلي الجديد تعرض للضغوطات من قبل توليه المسئولية الفنية بشكل رسمي، وهو عامل أساسي للمدرب الكبير في التعامل مع الضغوطات، وفايلر واجه ذلك مبكرا.

وتابع : اتمنى ان ينجح فايلر في قيادة الاهلي إفريقيا واعادة اللقب الغائب، هذا هو الاهم.

واستكمل : ماحدث مع لاسارتي كان غير صحيح، المدرب وصل له ان الدوري انجاز لنا، وهذا الامر غير مقبول.

وتابع : الدوري ليس هدفنا كما قال، فالفوز بلقب دوري ابطال أفريقيا هو الأهم.