رياضة | بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد المباراة النهائية لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد المباراة النهائية لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الزمالك تأهله رسميًا للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر وذلك بعدما تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد "الإسماعيلية" ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.

وانتهي الوقت الأصل ي لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتم الذهاب للأشواط الإضافية، والذي حسمها الفارس الأبيض بهدف سجله (مصطفي محمد) في الدقيقة 99 ليصعد بالفريق الأبيض للمباراة النهائية.

مشوار الزمالك حتي نهائي كأس مصر: الزمالك استهل مشواره في بطولة كأس مصر بالفوز على فريق منية سمنود بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 للبطولة، وتجاوز الفارس الأبيض فريق الإنتاج الحربي في دور الـ16 بعدما تغلب عليه بنتيجة 2 - 0، وفي مباراة دور الثمانية تقابل الزمالك مع فريق مصر المقاصة وتغلب عليه بهدف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي وتغلب عليه بهدف دون مقابل.

منافس الزمالك في النهائي: ينتظر الزمالك في المباراة النهائية لكأس مصر، مواجهة الفائز من مباراة بيراميدز مع بتروجيت المقرر لها مساء غدًا الاثنين الموافق 2 أغسطس، في الدور نصف النهائي للبطولة المحلية. Advertisements

وتأهل بيراميدز للدور نصف النهائي بعد تخطي طنطا في دور الـ 32 بالفوز عليه 3-2، ثم الإطاحة بالأهلي من دور الـ16 بعد الفوز عليه 1-0، وأخيرا تغلب علي حرس الحدود 2-0 في دور الثمانية.

أما فريق بتروجيت، تأهل لنصف نهائي كأس مصر، بعدما اكتسح مركز شباب تلا بنتيجة 6 - 0 ، ثم تغلب علي الجزيرة مطروح بنتيجة 4 - 1 بركلات الترجيح، وأطاح بفريق إنبي من دور الـ 16 بالفوز عليه 2-1. - موعد نهائي كأس مصر:

حددت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم يوم 5 سبتمبر الجاري، موعدًا لإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر علي أرضية ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وتدرس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة تأجيل المباراة النهائية إلي يوم 20 سبتمبر، حيث سيكون صعبًا إقامة المباراة في موعدها السابق يوم 5 بسبب إقامة مباراة قبل النهائى بين بيراميدز وبتروجت يوم 2 من نفس الشهر، كما يرتبط الزمالك بمواجهة إفريقية ضد جينراسيون فوت السنغالي في دورالـ32 بدوري الأبطال.