رياضة | عاجل.. حقيقة هروب حمدي النقاز من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة هروب حمدي النقاز من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من اللاعب حمدى النقاز الظهير الأيمن لنادى الزمالك حقيقة ما تم تداوله اليوم حول رحيل اللاعب الدولى التونسي عن القلعة البيضاء وعودته لبلاده تونس.

وقال مصدر مقرب من النقاز لـ"الخليج 365 الرياضي" :" حمدى النقاز يعانى من مشاكل مادية مع نادى الزمالك خلال الفترة الماضية ولذلك عاد إلى تونس فهو لم يتقاضى راتبه الشهرى".

وأضاف :" هناك مبلغ معين من المال يتم سداده لحمدى النقاز كل 10 أشهر وذلك لم يحدث معه فى الفترة الحالية ولم يتم إستلام المبلغ الخاص به لذلك قرر اللاعب العودة لتونس ".

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وأردف :" حمدى النقاز موقفه المادى فى نادى الزمالك مثل فرجانى ساسي يتم سداد راتبهم كل 10 أشهر وأنا أرى أن رئيس الزمالك لم يعطى الراتب لحمدى بسبب عودته لتونس ولكن أتوقع فور عودة النقاز لمصر من تونس سيتم إستلام راتبه ".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أن اللاعب قرر الرحيل عن نادى الزمالك بعد عدم حصوله على مقدم تعاقده حتى الأن مع نادى الزمالك مما جعله غير قادر على المعيشة فى مصر وانه سيصطحب جميع أفراد أسرته وهو ذاهب لتونس للإنضمام لمنتخب نسور قرطاچ.

ويذكر أن الزمالك قد تأهل لنهائي بطولة كأس مصر اليوم بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه مصطفي محمد وسينتظر الفائز من بيراميذز وبتروجت في اللقاء الذى سيقام مساء اليوم الأثنين.