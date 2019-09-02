رياضة | زيدان يتحدث عن تألق جاريث بيل.. ويكشف لماذا لعب ريال مدريد بخطة 4-4-2 ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن تألق جاريث بيل.. ويكشف لماذا لعب ريال مدريد بخطة 4-4-2 ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، بأنه غير سعيد بتحقيق نتيجة التعادل أمام فياريال، خاصة لكون التعادل قد عطل نادي ريال مدريد عن مطاردة جاره إتليتكو مدريد الذي حصد 9 نقاط بعد مرور ثلاث أسابيع من بداية البطولة، واصبح في صدارة البطولة منفردًا، وبفارق 4 نقاط كاملة عن ريال مدريد، الذي جمع 5 نقاط فقط حتى الآن.

وتحدث المدرب الفرنسي، لوسائل الإعلام بعد المباراة، وأجاب عن تساؤلات الصحفيين بخصوص المباراة، وكذلك عن سر تألق جاريث بيل في هذه الفترة مع النادي الملكي، وقال: "أعرف جيدًا بأن التعادل لا يعد نتيجة مرضية بالنسبة لريال مدريد، ولكن في النهاية، التعادل أفضل بكل حال من الأحوال من الخسارة، كنا متأخرين في النتيجة وأدركنا التعادل في اللحظات الأخيرة، وتحصلنا على نقطة، بالتأكيد هي أفضل من عدم الحصول على شيء".

ويدرك زيدان بحسب تصريحاته، بأن جاريث بيل يقدم مستويات جيدة في هذه الفترة مع ريال مدريد، وهو ما دفع المدرب الفرنسي للحديث عن هذا الأمر، والتأكيد عن كون بيل بإمكانه تقديم المزيد لريال مدريد في الفترة القادمة، معبرًا عن أسفه الشديد لحصول الويلزي على البطاقة الحمراء في نهاية المباراة، وغيابه عن المباراة المقبلة للنادي.

وفي ختام تصريحاته، تحدث زيدان عن سبب اللعب بخطة 4-4-2 في هذه المباراة، وقال:" كنا نعرف أن فريق فياريال يعاني من مشاكل في قلب الدفاع و فضلت اللعب بهذه الخطة بسبب خصمنا في مباراة اليوم فقط وليس لشيء آخر".