رياضة | من "حكمدار العاصمة" لمجلس الأهلي.. السوشيال ميديا فيها "سم قاتل"!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "حكمدار العاصمة" لمجلس الأهلي.. السوشيال ميديا فيها "سم قاتل"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأزمات لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب خلال الفترة الأخيرة، آخرها الصدام العنيف بين رانيا علواني عضو مجلس القلعة الحمراء، مع جماهير النادي عبر موقع "تويتر" بسبب تعيين السويسري رينيه فايلر مدربًا للفريق خلفًا لـ"مارتن لاسارتي".

رانيا علواني تصطدم بالجمهور بسبب "رينيه فايلر"

بداية الأزمة بين رانيا علواني وجمهور الأهلي على موقع التغريدات القصيرة جاءت بعدما قامت عضو مجلس القلعة الحمراء بنشر "تغريدة" عبر حسابها الرسمي تُشيد فيها بالإنجاز الرائع الذي حققته البعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية، وانتقدت أحوال الكرة المصرية.

فوجئت "علواني" بعد تغريدتها بوابل من الإنتقادات والتجاوزات من مشجعي النادي الأهلي ضد مجلس إدارة النادي، بسبب إختيار السويسري "فايلر" صاحب السيرة الذاتية المتواضعة لقيادة الفريق، وما كان منها إلا أنها تجاوبت مع هجوم الجماهير وجاءت ردودها عنيفة وغير لائقة، مما تسبب في ثورة عارمة ضدها على "السوشيال ميديا"، وطالبها الجمهور بالإستقالة من منصبها.

آل الشيخ "يورط" خالد الدرندلي

خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي كان أحد ضحايا "السوشيال ميديا" من مجلس القلعة الحمراء، وذلك بعدما نشر تركي آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز السابق صورة له مع "الدرندلي" والإعلامي عمرو أديب خلال أحدي الأمسيات الرمضانية عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مما عرض عضو الأهلي لهجوم عنيف من الجماهير ضده بسبب الخلافات السابقة بين المجلس و"آل الشيخ"

وبرر "الدرندلي" الواقعة بأنه تقابل مع تركي آل الشيخ بـ"الصدفة" في منزل عمرو أديب والأخير طلب التقاط صورة تذكارية معهما في واقعة لم تستمر سوي "دقيقتين"، موضحًا أنه لم يستطيع الرفض وقتها.

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ثورة الدماطي والجارحي بسبب أزمة الألتراس

أزمة أخري لأعضاء الأهلي ظهرت أحداثها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض مجلس القلعة الحمراء وخاصة العامري فاروق، لهجوم عنيف من الجماهير، وذلك بسبب بيان تم نشره على الموقع الرسمي للنادي، للتعقيب على أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأهلي مع مونانا الجابوني بالبطولة الإفريقية والذي رأي الجمهور أنه يتضمن تلميحات عن تسليم النادي بيانات المشجعين للأمن.

وتسببت تلك الأزمة في ثورة داخل مجلس إدارة النادي وهجوم عنيف من الأعضاء وخاصة محمد الجارحي ومحمد الدماطي ضد العامري فاروق المسئول عن الملف الإعلامي، وذلك نظرًا للهجوم الذي تعرض له الثنائي على السوشيال ميديا خاصة أنهما كان مسئولان عن توزيع التذاكر، وذلك الأمر دفعهما لنشر بيانات عبر حساباتهما على موقع التواصل الإجتماعي يهاجمون المركز الإعلامي بالنادي.

تهنئة "الجنايني" تُشعل غضب الأهلاوية ضد "الجارحي"

وقع محمد جمال الجارحي عضو الأهلي أيضًا في "فخ" السوشيال ميديا بعدما قام بنشر رسالة تهنئة لـ"عمرو الجنايني" بعد توليه رئاسة اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة لكنه فوجئ بوابل من الهجوم والإنتقادات الغاضبة من الجماهير الحمراء ضده بسبب إنتماء "الجنايني" لنادي الزمالك مما دفعه لحذف الرسالة.

وأكد "الجارحي" أنه لم يقصد إطلاقًا برسالة تهنئته لـ"الجنايني إثارة جماهير الأهلي أو استفزازها، مؤكدًا أنه كان يحاول فقط وضعه أمام مسئولياته الكبيرة خلال الفترة المقبلة والتي تتطلب الاحترافية والحيادية وخلع عباءة المشجع الزملكاوي.

مجلس الأهلي.. السوشيال ميديا فيه سم قاتل!

بعد الأزمات الذي تسببت فيها مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء مجلس الأهلي في الفترة الأخيرة، أصبح ضروريًا توجيه تحذير شديد اللهجة مثل الذي أرسله حكمدار العاصمة لـ"عماد حمدي" في فيلم "حياة أو موت" – بألا يشرب الدواء الذي أرسل إبنته في طلبه لأنه به سم قاتل – ولكن يجب استبدال كلمة "الدواء" في التحذير الموجه لمجلس القلعة الحمراء بضرورة الابتعاد عن "السوشيال ميديا" لأن أصبح بها سم قاتل!!.