رياضة | بعد وصوله للنهائي.. الزمالك يقترب من تكرار إنجاز "أهلي جوزيه" التاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وصوله للنهائي.. الزمالك يقترب من تكرار إنجاز "أهلي جوزيه" التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الزمالك في بلوغ المباراة النهائية في بطولة كأس مصر، وذلك بعدما تفوق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مهاجم الفارس الأبيض الصاعد، مصطفى محمد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2019.

نادي الزمالك في النسخة الحالية من بطولة كأس مصر، أصبح قريب للغاية من تكرار إنجاز تاريخي مسجل فقط بإسم النادي الأهلي، وبالتحديد في فترة المدرب البرتغالي "مانويل جوزيه"، حيث قاد جوزيه النادي الأهلي إلى تحقيق بطولة كأس مصر لموسم 2005-2006، دون أن تستقبل شباك النادي الأهلي أي هدف خلال البطولة.

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في نسخة العام الحالي، لم ينجح أي فريق حتى الآن في تسجيل أي أهداف في شباك الزمالك، حيث فاز المارد الأبيض في دور ال32 على حساب مركز شباب منية سنمود، بهدف نظيف سجله اللاعب إبراهيم حسن، وفي دور ال16 فاز نادي الزمالك على حساب نادي الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشيء، حيث سجل الهدف الأول محمود علاء من ركلة جزاء، وسجل الهدف الثاني محمود عبد العزيز زيزو.

وفي دور ربع النهائي، تفوق نادي الزمالك على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف سجله اللاعب عبد الله جمعة، وفي دور نصف النهائي تفوق الزمالك على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

وأصبح أمام الزمالك 90 دقيقة فقط في النهائي من أجل أن يعادل إنجاز النادي الأهلي الصامد منذ نحو 13 عام تقريبًا، حيث لم يتمكن أي فريق طوال هذه الفترة من الفوز ببطولة كأس مصر دون أن تستقبل شباكه أي أهداف.