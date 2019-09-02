رياضة | نيمار يوجه صفعة قوية للعملاق الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يوجه صفعة قوية للعملاق الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاحد من العاصمة الفرنسية باريس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إستقبلت خبر حزين للغاية بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.



وقالت صحيفة " ليكيب " الفرنسية أن نيمار أغلق تماماً باب إنتقاله إلى صفوف فريق نادي ريال مدريد بصورة نهائية وذلك بعد تعثر إنضمام اللاعب إلى برشلونة من جديد ما جعله يقرر البقاء في النادي الباريسي ومستمر في صفوف حديقة الأمراء.

Advertisements

ويأتي إتخاذ نيمار لقرار بقاءه في صفوف الفريق الباريسي على الرغم من أن ريال مدريد دائماً ما كان الخيار الثاني للاعب في حالة قرر الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي لكن اللاعب رفض أن يرتدي قميص الريال ووصف ذلك بإنه خيانة لفريقه السابق برشلونة.

ووفقاً للكثير من المصادر الصحفية فإن نيمار أرجأ إنتقاله إلى برشلونة لصيف العام المقبل 2020 وأنه يرغب في أن يلعب مجدداً مع الارجنتيني ليونيل ميسي لجلب ذات الأذنين إلى ملعب الكامب نو وهي الغائبة منذ العام 2015.