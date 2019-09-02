رياضة | يوفنتوس يسعى لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يسعى لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنَّ يوفنتوس لم يستسلم بعد في صفقة ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأنَّ يوفنتوس سيقوم بمحاولة أخيرة لضم الكرواتي إيفان راكيتيتش قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية غدًا الإثنين.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنَّ فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس أجرى اتصالًا براكيتيتش ومسئولي برشلونة لتأكيد رغبته في عرض أكثر من لاعب على البلوجرانا من أجل حسم الصفقة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنَّ الألماني إيمري تشان نجم وسط السيدة العجوز هو أكثر اللاعبين المطلوبين في برشلونة.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أنَّ راكيتيتش كان يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة برشلونة الأخيرة أمام أوساسونا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما وهو ما يُنذر بقرب رحيله عن قلعة الكامب نو.



وكانت بعض التقارير في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية أكدت رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.



كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.