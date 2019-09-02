رياضة | ميسي يُفسد خطة الحسناء الأرجنتينية لنقل "الخائن" لبرشلونة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يُفسد خطة الحسناء الأرجنتينية لنقل "الخائن" لبرشلونة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن محاولات واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان، لنقل زوجها إلي نادي برشلونة الاسباني قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية مساء غدًا الإثنين، حيث عرضت اللاعب علي إدارة النادي الكتالوني لضمه لمدة عام على سبيل الإعارة، حتي يتخلص من الأزمات المتكررة مع إدارة النيراتزوري.

انتقل ماورو إيكاردي صاحب الـ26 عاماً إلي إنتر ميلان قادماً من سامبدوريا في عام 2013 مقابل 13 مليون يورو، وخاض 186 مباراة وسجل 108 هدفاً وصنع 24 آخرين بقيص فريق الانتر، لكنه دخل في عدة أزمات ومشاكل مع إدارة النادي الإيطالي خلال الفترة الأخيرة مما جعلته يفكر في الرحيل.

- هل يعود "إيكاردي" لنادي برشلونة؟

ماورو إيكاردي سبق ودافع عن ألوان قميص نادي برشلونة خلال فترة الشباب حيث لعب ضمن صفوف فريق الشباب تحت 17 عامًا بالنادي الكتالوني موسم 2008 / 2009، وبعد تألقه تم تصعيده إلي الفريق تحت 19 عامًا، واستمر مع النادي الكتالوني قرابة العامين ونصف العام، ولكنه فشل في الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول بالنادي في هذه الفترة بسبب وجود كوكبة من النجوم ضمن صفوف البلوجرانا.

في عام 2011 قرر "إيكاردي" الرحيل عن برشلونة وتوجه إلي إيطاليا حيث تصارع لضمه العديد من الأندية الإيطالية، لكنه اختار اللعب ضمن صفوف فريق سامبدوريا، وبعد تألقه اللافت للأنظار انتقل لنادي إنتر ميلان عام 2013 ليخوض معه مسيرة ناجحة تعكر صفوها خلال الفترة الأخيرة.

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- انضمام "الخائن" لبرشلونة "مستحيل"

إنضمام "إيكاردي" لصفوف برشلونة في وجود مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي يعد أمرًا مستحيلًا، ويأتي ذلك بسبب خيانة نجم إنتر الحالي لزميله السابق ماكسي لوبيز، مع زوجة الأخير عارضة الأزياء واندا نارا، بل والزواج منها بعد إنفصالها عن زوجها "لوبيز"، حيث كانت سببًا رئيسًا في إفساد العلاقة بين الصديقين في وقت سابق.

تزوجت واندا نارا من ماكسي لوبيز في البداية وأنجبت منه 3 أطفال، ثم تورطت في خيانته مع صديقه المُقرب "إيكاردي" وانتهي الأمر بينهما بالإنفصال وانتهت علاقة الصداقة بين اللاعبين، وتزوجت "نارا" من نجم إنتر الحالي وأنجبت منه طفلة تدعي "فرانشيسكا"، ولم ينسي "ميسي" تلك الواقعة أبدًا.

- إيكاردي ممنوع في الأرجنتين بأمر "ميسي"

سبق ومنع "ميسي" استدعاء زميله ماورو إيكاردي لصفوف منتخب الأرجنتين عدة مرات، وذلك بسبب واقعة خيانته لـ"ماكسي لوبيز"، وزواجه من زوجته السابقة واندا نارا، حيث يري نجم برشلونة أن إيكاردي وجه طعنة قوية في الخلف لزميله السابق "لوبيز" وخطف منه زوجته وأطفاله الثلاث الذي لا يراهم إلا علي فترات متباعدة.

بالتأكيد "ميسي" لن ينسي ما فعله "إيكاردي" الآن، وسيكون عائقًا قويًا أمام إنضمام لاعب الإنتر لصفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الحالية كما تخطط زوجته الحسناء "واندا نارا"، وذلك تضامنًا من "ليو" مع صديقه السابق "ماكسي لوبيز".