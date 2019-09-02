شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن «فايلر»: تفاوضنا معه قبل تعاقده مع الأهلي.. واستبعدناه لضعف مستواه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تفاوض مع المدير الفني السويسري الجديد للأهلي رينيه فايلر منذ فترة لتولي قيادة الفريق الأبيض، لكن الأخير رفض المقابل المادي.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الزمالك اليوم»، المذاع بفضائية «الحدث اليوم»، الأحد، أن «فايلر» المدير الفني الجديد للأهلي طلب مليون دولار من الزمالك، فيما عرض مجلس إدارة الزمالك عليه 700 ألف دولار، ثم استبعدناه لضعف سيرته الذاتية ومستواه، وتعاقد معه الأهلي بـ 2 مليون دولار، متسائلًا: «هذا بلاغ للنائب العام، من المسؤول عن إهدار المال العام؟».

فيما كشف أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه تفاوض مع «فايلر»، لكن الأخير لم يكن مقنعًا بالنسبة إليه لتدريب الزمالك، وهو نفس ما اتفقت عليه لجنة الكرة: «كان أقل حد من ضمن المرشحين».