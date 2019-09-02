شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى : لم أقابل مثل جمهور الزمالك فى حياتى وهذا وعدى لهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر فرجانى ساسى لاعب الزمالك عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية.

وهنأ ساسى فى تصريحات تلفزيونية جمهور الزمالك على الصعود للمباراة النهائية بكأس مصر موضحا انه ما زال أمام الفريق الأبيض مباراة أخيرة أمام الفائز من بيراميدز وبتروجت للتتويج باللقب.

وأضاف "الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق أمثال شيكابالا وأشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم سيحدثون إضافة قوية للفريق هذا الموسم ولدينا الآن أيضا مدرب كبير هو ميتشو الذي ويتمتع بعلاقته رائعة مع اللاعبين، وتشعر أن له بصمة داخل الملعب".

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تابع "أشكر جماهير الزمالك على ما شعرت به وقت بطولة أمم إفريقيا، في حياتي لم أقابل مثل جمهور الزمالك أبدا أعدهم بمستوى أكثر وإن شاء الله أكون أفضل من الموسم الماضي".

وأتم "أتمنى أن يكون هذا الموسم رائعا على كل المقاييس، وأن نحقق فيه العديد من البطولات لإسعاد الجماهير".