شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : مدرب الأهلى ضعيف ورفضنا التعاقد معه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنه رفض التعاقد مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد لفريق الأهلى.
قال رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تلفزيونية إنه عُرض عليه التعاقد مع مدرب الأهلي الجديد ورفضه بسبب عدم قناعته به بجانب المبالغة فى طلباته المادية.
تابع مرتضى منصور " فايلر طلب الحصول على مليون دولار ورفضت ذلك ورأينا إن طلباته المالية مُبالغ فيها وسيرته الذاتية لا تشفع له فرفضنا التعاقد معه، والآن ذهب لـ الأهلي".
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