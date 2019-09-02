شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : قعدت مع فايلر ومكانش مقنع وتعجبت من الرقم اللى خده من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أميرمرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك إن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد لفريق الأهلى طلب مليونا دولارا من أجل تعاقد الفريق الأبيض معه موضحا أنه تعجب من الرقم الذى تعاقد به الأحمر معه وهو 2 مليون يورو.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات تلفزيونية :" قعدت مع فايلر مدرب الأهلي الجديد، هو محترم بس مكنش مقنع لينا أنه يدرب الزمالك، كان أقل حد من الناس اللي قابلناهم".

تابع أمير مرتضى :" أتمنى أن يعود فايلر بمستوى الأهلى من تانى".