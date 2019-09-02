فايلر مدرب الأهلى الجديد يصل القاهرة .. صور...

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جدة - عمرو شويل

مدرب الأهلى الجديد يصل القاهرة

وصل منذ قليل المدير الفني السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد، إلى القاهرة من أجل تولي مهمته الجديدة مع القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي أعلن صباح السبت تعاقده رسميًا مع فايلر لتولي الأمور الفنية بدلاً من الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

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واستقرت إدارة الأهلي على تواجد سيد عبد الحفيظ في منصبه كمديرًا للكرة على أن يستمر سامي قمصان كمدرب مساعد مقابل رحيل الثنائي محمد يوسف وطارق سليمان من الجهاز الفني.



فايلر مدرب الاهلى الجديد