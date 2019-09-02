شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة في قناة النادي الأهلي المصري.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

شهدت قناة النادي الأهلي المصري الفضائية فضيحة مدوية بعد ظهور إحدي المذيعات علي شاشة القناة، خلال برنامج "شط الأهلي"، ومعها كلبًا يرتدي قميص النادي الأهلي، بما فيها إهانة كبيرة للنادي العريق صاحب التاريح الكبير والبطولات الإنجازات العريضة.

قناة النادي الأهلي يفترض أن تكون درعًا إعلاميًا للدفاع عن النادي ضد أي إهانة أو إساءة أو هجوم يتعرض له النادي من المنافسين أو الوسائل الإعلامية المختلفة، ولا يصح أبدًا أن تظهر إحدي المذيعات ومعه كلبًا يرتدي قميص النادي الأهلي العريق، والذي سبق وارتداه العديد من النجوم الذين حققوا الكثير من الإنجازات والبطولات للقلعة الحمراء.

وتعتبر هذه الواقعة خطأ كارثي لإدارة قناة النادي الأهلي برئاسة محمد العدل، وكذلك مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بسبب السماح بظهور هذا المشهد المُهين للنادي الأهلي وتاريخه العريق عبر شاشة قناة النادي، لما فيه من إساءة لتاريخ النادي وأعضائه ونجومه وجماهيره العظيمة.

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ويدل هذا المشهد علي حالة التخبط التي يعاني منها مجلس الأهلي خلال الفترة الأخيرة والتي تسببت في الكثير من السقطات خاصة لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين داخل النادي..

ويجب على الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي إتخاذ اللازم ضد هذا الخطأ الفادح ومعاقبة المتسبب في إهانة قميص الأهلي عبر شاشة النادي، بل ويجب تقديم إعتذار للجماهير العاشقة للقميص الأحمر، ولكل النجوم القدامي والحاليين الذين دافعوا عن ألوان قميص الأهلي عبر التاريخ.

هل يليق هذا بكيان النادي الأهلي؟.. مذيعة تظهر بـ "كلب" يرتدي قميص الفريق.