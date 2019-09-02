إنتر ميلان يحقق فوزا صعبا على كالياري ويتصدر الدوري الإيطالي

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إنتر ميلان يحققفوزا صعبا على كالياري ويتصدر الدوري الإيطالي
الإثنين 2 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
احقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على مضيفه فريق كاليارى، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانت إيليا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
أنهى إنتر ميلان الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف سجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء.
وفى الشوط الثانى، نجح كاليارى فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 50، عن طريق لاعبه جواو بيديو، قبل أن يسجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف فوز إنتر ميلان، بالدقيقة 72 عن طريق ركلة جزاء.
بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 6 نقاط، تصدر بها جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقا بفارق الأهداف عن كلا من يوفنتوس وتورينو اللذان يتساويان معه فى نفس عدد النقاط.
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