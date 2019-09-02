تعادل مخيب للريال أمام فياريال

Advertisements Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 Advertisements حسم التعادل الإيجابي مواجهة ريال مدريد وفياريال، بنتيجة (2-2) ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "لا سيراميكا". وسجل الأهداف لريال مدريد جاريث بيل في الدقائق 46 و86، بينما سجل لفياريال جيرارد مورينو ومويسيس جوميز في الدقائق 12 و74. وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما يرفع فياريال رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر.



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