الزمالك يعبر مفاجآت الاتحاد ويصعد لنهائي كأس مصر

Advertisements Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 Advertisements اقتنص فريق الزمالك بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزاً صعباً على حساب نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (1-0) ، اليوم الأحد ، باستاد الإسماعيلية في دور الأربعة بالبطولة. سجل للزمالك مهاجمه الصاعد مصطفى محمد في الدقيقة 98 خلال المباراة التي امتدت إلى 120 دقيقة بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل دون أهداف ليصعد الفريق الأبيض إلى نهائي البطولة التي يحمل لقبها وينتظر مواجهة الفائز من لقاء بيراميدز وبتروجيت.



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