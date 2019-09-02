شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يبدأ المهمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يبدأ المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد مهمته الأولى مع الأخضر اليوم (الإثنين) في الدمام.

وسيقود رينارد أول حصة تدريبية له مع المنتخب بعد توليه المهمة شهر يوليو الماضي، حيث

سيركز في تدريباته على الجوانب اللياقية والفنية لتجهيز المنتخب لمواجهة نظيره اليمني في أولى مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، على استاد البحرين الدولي في 10 سبتمبر الجاري.

Advertisements

وسيدخل المنتخب معسكرا من سبتمبر في الدمام تتخلله مباراة ودية مع منتخب مالي قبيل مواجهة اليمن.

واختار رينارد قائمة تضم 26 لاعبا، وهم: في حراسة المرمى عبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وفواز القرني، أما خط الدفاع فقد وقع الاختيار على عمر هوساوي، وعلي آل بليهي، وزياد الصحفي، وعبدالله مادو، ومحمد آل فتيل، وسلطان الغنام، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، وحمدان الشمراني.

وفي خط الوسط تواجد كل من: سلمان الفرج، هتان باهبري، عبدالرحمن الدوسري، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، خالد السميري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي، وسيقود خط الهجوم هارون كمارا، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات سنغافورة، واليمن، وأوزبكستان، وفلسطين.